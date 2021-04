Tom Cruise, quante volte si è sposato il divo di Top Gun e Mission: Impossible?

Tom Cruise non è famoso soltanto per i suoi successi al botteghino e per i suoi stunt mozzafiato: l'attore di Mission: Impossible ha spesso fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale piuttosto movimentata, che infatti include un numero decisamente niente male di matrimoni e divorzi.

L'attore di Top Gun è infatti stato sposato per ben tre volte: per risalire alla prima dobbiamo tornare ai primi anni di successo del nostro, vale a dire al 1987, quando un Cruise appena venticinquenne convolò a nozze con l'attrice Mimi Rogers (la stessa che, stando alle cronache, avrebbe convinto il buon Tom ad aderire a Scientology).

I due divorziarono poi nel 1990, anno in cui il nostro finì nuovamente all'altare con Nicole Kidman dopo un fidanzamento lampo: i due si erano conosciuti soltanto l'anno prima sul set di Giorni di Tuono. L'idillio tra le due star di Eyes Wide Shut durò circa un decennio: nel 2001, infatti, i due divorziarono in seguito anche al rifiuto di Kidman di abbandonare il cattolicesimo per seguire il marito in Scientology.

L'ultimo matrimonio risale quindi al 2006 ed è quello con la collega Katie Holmes, avvenuto proprio in Italia: la coppia divorziò poi nel 2012 dopo aver dato vita anche a una figlia, Suri. Di questi tempi, comunque, pare non ci siano ulteriori matrimoni in vista! Vita sentimentale a parte, intanto, Tom Cruise ha recentemente parlato dell'assurda dieta a base di torte seguita per un suo film.