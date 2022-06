Tom Cruise di nuovo single: già finita la storia d'amore con Hayley Atwell

Mission Impossible non è solo uno dei franchise più popolari a cui Tom Cruise ha preso parte ma, è anche il titolo più appropriato da utilizzare per descrivere la vita sentimentale della 59enne star di Hollywood. Sembra infatti che la sua storia d'amore con la collega Hayley Atwell sia già finita.

Tom e Hayley, si erano conosciuti nel 2020 proprio sul set di Mission Impossible 7. Questa relazione sembrava però non essere nata sotto i migliori auspici visto che i due si erano lasciati già lo scorso settembre. Poi avevano deciso di riprovarci ma a quanto pare, le cose tra loro non hanno funzionato. A riferire la notizia di questa nuova rottura tra i due attori è stato il Sun che, ha anche sottolineato quanto ormai, al di là di divergenze insanabili nella coppia, i due non vivessero di buon grado il fatto di essere costantemente nell'occhio del ciclone, per via del grande clamore mediatico suscitato dalla loro relazione.

"Andavano molto d’accordo e fra di loro c'era inizialmente un'alchimia fantastica, per questo motivo all'inizio di quest'anno avevano deciso di dare un'altra possibilità alla storia. Quando però si è saputo che stavano di nuovo insieme, le cose hanno iniziato a non andare più bene e sono poi esplose un'altra volta. A questo punto hanno deciso che vanno meglio come amici".

I diretti interessati, va precisato, non hanno mai confermato di avere una relazione quindi, non sono arrivate nemmeno notizie ufficiali in merito ad una loro rottura. Poche sono state le loro uscite pubbliche, Tom Cruise e Hayley Atwell sono stati visti insieme a Wimbledon lo scorso anno ma da allora, difficilmente le riviste scandalistiche hanno potuto immortalarli insieme.