Tom Cruise e Simon Pegg nelle foto dal set di Mission: Impossible 6

Il registaha condiviso su Instagram alcune foto dal set di Mission: Impossible 6 in cui vediamo i personaggi dipronti ad entrare in azione. Il legame tra l'agente Ethan Hunt e Benji Dunn sembra ormai consolidato e in questo sesto capitolo del franchise potremmo vederli combattere fianco a fianco.

Nella foto condivisa più recentemente i due indossano degli abiti molto eleganti, facendo pensare ad una missione condivisa, come una classica coppia del cinema action.

In ogni caso la trama rimane ancora top-secret grazie al lavoro della Paramount, che ha impedito che trapelassero notizie significative sulla storia che andremo a vivere nelle sale cinematografiche dalla prossima estate.

Distribuito da Universal Pictures, co-scritto e diretto da Christopher McQuarrie, Missione: Impossible 6 comprende nel cast Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin, Vanessa Kirby e Michelle Monaghan.

Per Christopher McQuarrie si tratta del secondo film diretto della saga di Mission: Impossible, dopo Rogue Nation.