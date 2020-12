Tom Cruise, lo sfogo della star diventa una parodia con Rudolph, la renna dal naso rosso

Il duro sfogo di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 diventato di dominio pubblico due giorni fa ha generato inevitabilmente dei meme e delle parodie sul web. Uno dei più divertenti è il mashup di Jason Gallagher su Twitter, nel quale la vicenda di Cruise si sovrappone a delle immagini di Rudolph, la renna dal naso rosso.

"Non sospenderemo questo film. Capito? Se vi rivedo, siete licenziati, caz*o. E se lo fanno anche altri membri della troupe stessa cosa. A Hollywood sono tornati a fare film grazie a noi! Perché credono in noi e in quello che stiamo facendo. Sono al telefono con ogni fottuto studio di sera, con compagnie di assicurazione, produttori e ci stanno guardando come punto di riferimento per i loro film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, figli di put*ana. Non voglio vederlo mai più! E se lo fate ancora siete licenziati" si è scagliato Cruise sulla troupe del film di Christopher McQuarrie.



Tom Cruise partecipa al film anche nelle vesti di produttore e quindi il suo sfogo è stato molto apprezzato anche dall'opinione pubblica, per il senso di responsabilità e per la correttezza del suo messaggio, seppur espresso in termini molto forti e bruschi.

In queste ore diversi meme sono stati creati al riguardo e sono arrivate anche alcune reazioni dal mondo di Hollywood: George Clooney ha compreso lo sfogo di Cruise, pur ammettendo che non è nel suo stile esplodere di rabbia nel modo in cui ha fatto il collega.



Inoltre cinque membri della troupe hanno lasciato il set dopo la sfuriata di Cruise.