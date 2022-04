Tom Cruise sfida di nuovo la morte nel trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning

Dopo aver svelato il titolo ufficiale di Mission Impossible 7, il quale d'ora in avanti sarà conosciuto come Mission: Impossible - Dead Reckoning, la Paramount in esclusiva per il palco del CinemaCon ha proiettato anche il primo trailer ufficiale del prossimo episodio della saga di Tom Cruise.

Durante la presentazione al CinemaCon della Paramount, infatti, Tom Cruise è apparso in un videomessaggio per presentare le prime immagini del film. I presenti hanno anticipato un filmato promozionale ricco d'azione, che prometto l'arrivo di un altro blockbuster indimenticabile strapieno di veri stunt fuori di testa da parte di Tom Cruise, ancora pronto a sfidare la morte. Ecco una anticipazione di ciò che mostra il filmato:

"Il trailer di Mission: Impossible Dead Reckoning si apre con Ethan Hunt su un aereo mentre il velivolo sorvola un canyon in Sud Africa, quando una voce misteriosa dice 'i tuoi giorni di lotta per il bene superiore sono finiti. Devi scegliere da che parte stare'. Tra gli attori che compaiono a schermo ci sono, oltre ovviamente a Tom Cruise, anche Ving Rhames, Rebecca Ferguson (con una benda sull'occhio), Henry Czerny (che torna dal primo Mission: Impossible) e Vanessa Kirby. Il filmato mostra anche un inseguimento a cavallo (il primo per il franchise), inseguimenti in moto (un must della saga), tonnellate di sequenze in cui Tom Cruise corre, una rissa su un treno e il già famosissimo stunt in cui Tom Cruise si lancia da una scogliera in sella ad una motocicletta in Norvegia".

A proposito dello stunt della scogliera di Mission Impossible Dead Reckoning, Tom Cruise tempo fa l'aveva definito "di gran lunga la cosa più pericolosa che abbia mai tentato". Ricordiamo che il nuovo film della saga uscirà il 14 luglio 2023.