Tom Cruise, secondo i presenti ha detto a Re Carlo III: 'Puoi essere il mio gregario'

Tom Cruise ha invitato il Re Carlo III a essere il suo gregario, citando una famosa battuta della saga di Top Gun, durante il concerto organizzato in onore del nuovo monarca del Regno Unito al Castello di Windsor.

In un segmento pre-registrato intitolato "Lo sapevi?" - che è stato trasmesso poco prima che Lionel Richie salisse sul palco del concerto al Castello di Windsor - Tom Cruise ha parlato ai presenti dal suo aereo in volo e ha detto: "Da pilota a pilota, Vostra Maestà, potete essere il mio gregario in qualsiasi momento". La serata è stata evidentemente all'insegna dell'ironia, dato che in un altro segmento l'ex 007 Pierce Brosnan ha scherzato sul fatto che il re "è stato il Principe di Galles più longevo con oltre 64 anni di servizio". (Prima di salire al trono lo scorso settembre, Carlo aveva il titolo di Principe di Galles, che ora è passato al primogenito, il Principe William). "Durante quel periodo il re ha sviluppato una serie di abilità da uomo d'azione", ha continuato Brosnan. "Sua Maestà ha preso le ali come pilota della RAF completamente addestrato a soli ventidue anni."

Non è la prima volta che Tom Cruise partecipa ad un evento reale, comunque. La star fu ospite al funerale della prima moglie di Charles, Diana, Principessa del Galles, nel 1997 insieme alla sua allora moglie Nicole Kidman. (Si diceva anche che fosse un amico intimo della principessa dopo averla incontrata per la prima volta alla premiere londinese del dramma romantico Far and Away nel 1992). L'anno scorso, invece, il principe e la principessa del Galles William e Catherine hanno partecipato la premiere londinese di Top Gun: Maverick, con Tom Cruise che ha notoriamente infranto il protocollo reale accompagnando Catherine mano nella mano su per la scalinata del tappeto rosso.

