Tom Cruise, dopo gli sbrocchi l'amore: lui e Hayley Atwell sono diventati una coppia!

Le luci di Roma, la magia del cinema, il lockdown, le sparatorie e gli inseguimenti, gli sbrocchi alla troupe: pare la cornice perfetta per l'amore, e infatti Cupido ha colpito Tom Cruise e Halley Atwell, la sua co-protagonista di Mission: Impossible 7.

Secondo quanto riportato dal Sun - notizia rimbalzata ovviamente fino ai quotidiani statunitensi - Tom Cruise sta uscendo segretamente con la sua splendida co-protagonista britannica, Hayley Atwell: la coppia è stata vista tenersi per mano durante una recente proiezione a Londra, alimentando la speculazione che presto renderanno pubblica la loro relazione.

La rivelazione arriva in un momento di grande risonanza mediatica per la superstar, nelle ultime ore furente di rabbia per le violazioni delle norme anti-Covid sul set da parte di un ristretto gruppo della troupe che a quanto pare ha presentato le proprie dimissioni. Lo scoop del Sun riporta che Tom e Hayley, 38 anni dunque 20 anni più giovane di lui, fanno effettivamente coppia e nelle scorse ore hanno lasciato il set insieme.

Per gli appassionati di gossip, è bene sottolineare che Tom Cruise non ha avuto una partner fissa da quando si è separato dall'ex moglie Katie Holmes. La scorsa notte una fonte di produzione ha detto: “Tom e Hayley sono andati d'accordo fin dal primo giorno, non posso dire altro."

A quanto pare il lockdown, e tutte le difficoltà che ne sono derivate, li hanno avvicinati ancora di più e sono diventati abbastanza inseparabili. "Si sono incontrati dopo l'orario di chiusura del set e lei è stata nel suo appartamento di Londra. Vanno d'accordo e sembrano entrambi molto felici".