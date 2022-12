Tom Cruise: sapete della sua famosa torta di Natale? Ecco, lui non l'ha mai assaggiata

Sicuramente avrete già sentito parlare della famosa torta natalizia di Tom Cruise, un dolce mitologico che ogni anno la star di Top Gun e Mission: Impossible regala ad amici e colleghi di Hollywood che si dice sia il non plus ultra della pasticceria...ma lui non l'ha mai assaggiata.

A rivelarlo in una recente intervista è stato James Corden, vecchio sodale di Tom Cruise (al punto da volare con lui su un aereo durante la promozione di Top Gun) che in più di un'occasione ha avuto modo di provare la rinomata torta regalo, dal valore di circa 50 dollari al pezzo. Durante la chiacchierata alla trasmissione radiofonica britannica Heart Breakfast, però, il comico ha spezzato il cuore dei presentatori lasciandoli di stucco dopo aver rivelato che Tom Cruise non mangia la torta di Tom Cruise.

"Si che ho ricevuto la torta di Tom, ed è buonissima. E' semplicemente incredibile. Ma la cosa più sorprendente è questa: lui non l'ha mai provata! Una volta gli dissi: 'Tom, questa torta è la cosa più straordinaria che abbia mai mangiato in tutta vita mia'. Lui mi rispose: 'Lo so, l'ho sentito dire da tutti'."

Nei giorni scorsi, tra l'altro, la torta natalizia di Tom Cruise ha fatto parlare nuovamente di sé: come saprete se ci seguite quotidianamente, infatti, Tom Cruise ha mandato la sua torta a Michael Bay, che la riceve ogni Natale da circa vent'anni, ma stavolta qualcosa è andato terribilmente storto. Cliccate sul link evidenziato per scoprire cosa è successo!