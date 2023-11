Tom Cruise ha salvato la sua agente dal licenziamento per frasi anti-Israele?

Mentre si fa strada un pallido accordo di tregua a Gaza tra il governo israeliano e Hamas, il conflitto non può che trascinare con sé anche Hollywood dove le parole contano. Se Melissa Barrera è stata licenziata da Scream 7 con accuse di frasi antisemite, lo stesso destino sarebbe toccato all'agente di Tom Cruise.

Pare infatti che Maha Dakhil, tra le agenti più famose di Hollywood, abbia postato su Instagram alcune commenti (poi rimossi) su Israele tra cui"Cosa c'è di più straziante di assistere a un genocidio? Testimoniare la negazione del genocidio in corso". Queste parole non sono state digerite dall'agenzia di cui Dakhil è capo dipartimento del settore cinematografico, Creative Artists Agency (Caa) che l'avrebbe sollevata dal suo carico, permettendole comunque di lavorare come agente.

A mostrare piena solidarietà a Maha Dakhil è stato subito uno dei suoi clienti più prestigiosi, il re degli action movie Tom Cruise. Secondo alcuni rumor, infatti, Cruise avrebbe incontrato di persona la sua agente il 15 novembre per esprimerle tutta la propria vicinanza: un gesto non usuale a Hollywood. Il sostegno di Cruise, però, non è bastato per per ritrattare la posizione di Dakhil con la Caa. L'agente dopo essersi scusata pubblicamente per le sue dichiarazioni, si è dimessa anche dal consiglio di amministrazione interno dell’agenzia.

L'industria dell'intrattenimento sembra compatta mentre si schiera per il salvataggio degli ostaggi di Gaza con tanto di lettera indirizzata a Biden firmata da molte star di Hollywood: adesso con i punti del recente accordo tra le parti, forse, si intravede la speranza per tutti gli innocenti brutalmente rapiti.