Tom Cruise e Salma Hayek a cena insieme: ecco le foto e i video virali sui social!

Tom Cruise è stato al centro dell'attenzione nei giorni scorsi per essere andato a cena fuori insieme a Salma Hayek e al marito François-Henri Pinault a Londra. La stessa Hayek ha postato sui suoi account social le foto e alcuni video della cena che sono immediatamente diventati virali tra i follower dell'attrice, per la gioia delle fan di Cruise.

Cruise sta ancora raccogliendo i frutti il successo del suo acclamato sequel Top Gun: Maverick, che ha superato il miliardo di dollari al botteghino globale diventando il film più grande della sua carriera in assoluto. Il blockbuster, acclamato dalla critica, ha anche superato Titanic come film di maggior incasso della Paramount al box office statunitense.

La star di Mission Impossible, che vive buona parte dell'anno a Londra, ha partecipato in queste ultime settimane al torneo di Wimbledon e al Gran Premio di F1 della Gran Bretagna a Silverstone, dove ha festeggiato il suo 60° compleanno mostrando il suo sostegno a Lewis Hamilton. "Lewis è sempre presente. È un mio grande amico. Spero che passi una bella giornata", ha detto Cruise parlando di Hamilton, che si è classificato terzo dopo aver portato a casa il trofeo del primo posto per otto volte negli ultimi anni sulla pista di Silverstone.

Il contratto di Tom Cruise per Top Gun: Maverick prevede due 'parti', una che gli ha garantito $12,5 milioni in anticipo e pagati a prescindere dal successo del film, e un'altra che gli darà diritto al 10% del 'primo dollaro lordo' (una pratica in base alla quale si viene pagati a partire dalle entrate lorde al botteghino che vengono misurate a partire appunto dal primo giorno di incasso), con ovviamente una serie di bonus relativi a determinati traguardi.

La Hayek si è recentemente unita al cast di Magic Mike's Last Dance, sostituendo Thandiwe Newton, dopo l'inizio delle riprese a Londra in marzo con la star del franchise Channing Tatum.