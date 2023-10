Tom Cruise, rovinata la prima e ultima uscita con Heather Locklear: 'Ballava come un pazzo

Presto arriverà Top Gun: The Next Generation, docuserie ispirata alla saga con Tom Cruise. E proprio a proposito dell’attore, Heather Locklear ha raccontato di aver avuto un appuntamento con lui in passato, ma che non andò proprio benissimo.

Heather Locklear, star televisiva e attrice in Looney Tunes: Back in action di Joe Dante e Scary Movie V, ha confessato in un’intervista su Chelsea Lately di aver avuto un appuntamento con il celebre attore, senza rimanere però particolarmente soddisfatta.

“Hai presente in "Risky Business" quando fa quel ballo in mutande e fa la spaccata? Stavamo ballando in un club e lui ha iniziato a farlo. Ha iniziato a fare la spaccata. Sono rimasta lì e non sapevo assolutamente cosa fare. Ballo intorno a lui? Allora gli ho detto: "Io mi siedo e tu puoi continuare tranquillamente".

Una situazione decisamente imbarazzante per la star. Chelsea Handler ha poi chiesto: "E quello è stato l'unico appuntamento che avete avuto?", al che l'attrice ha risposto: "Credo di sì". In una foto del 1981 si vedono Tom e Heather insieme, dato che i due hanno partecipato assieme anche a dei provini ai tempi in cui Cruise non era ancora molto famoso.

Nel mondo di Hollywood girano continuamente racconti e aneddoti che riguardano la star di Top: gun e Mission Impossible, ad esempio, conoscevate la storia di quando Tom Cruise prenoto il ristorante per un’amica?