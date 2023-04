Tom Cruise a Roma su una moto della polizia nella nuova foto di Mission: Impossible 7

In attesa del nuovo trailer e dopo le recenti foto ufficiali di Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno, l'atteso blockbuster con protagonista Tom Cruise è tornato a mostrarsi con un nuovo scatto tutto italiano.

Come potete vedere nel post pubblicato dagli account ufficiali di Paramount Pictures e del franchise di Mission: Impossible disponibile in calce all'articolo, infatti, il protagonista Ethan Hunt, ancora una volta interpretato dall'inossidabile Tom Cruise, è ritratto in sella ad una moto della polizia a Roma, davanti al Colosseo. Le riprese del settimo film della saga action hanno fatto tappa nella capitale nel 2021, e come accadrà anche con Fast & Furious 10 la Città Eterna ospiterà una lunga scena d'azione: nel primo trailer di Mission: Impossible 7, come ricorderete, si poteva intravedere Ethan Hunt alla guida di una 500 gialla per le vie romane.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 13 luglio, e sarà seguito dal già annunciato Mission: Impossible 8 - Dead Reckoning: Parte Due, che invece uscirà a giugno 2024. Diretto e scritto da Christopher McQuarrie, il film include nel cast anche i ritorni d Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.