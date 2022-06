Tom Cruise più rockstar di Elvis? Top Gun supererà Baz Luhrmann (e pure Jurassic World)

Top Gun Maverick ha superato i 900 milioni al botteghino globale e ora sfreccia verso il record del miliardo ad una velocità tale che rischierà di 'mettere in scia' l'esordio di Elvis, nuovo film diretto da Baz Luhrmann incentrato sulla vita e la carriera del re del rock.

Stando alle prime analisi del fine settimana imminente, infatti, nonostante l'action blockbuster con Tom Cruise sia giunto al suo quinto weekend di programmazione non accenna minimamente a rallentare, e dovrebbe battere ben due nuovi film in uscita nelle sale: il primo è il già citato Elvis di Baz Luhrmann, che secondo le anticipazioni esordirà con circa $20 milioni di dollari a livello domestico, il secondo invece è il nuovo horror Blumhouse The Black Phone, diretto da Scott Derrickson e con Ethan Hawke protagonista, che gli analisti hanno inquadrato per un esordio da $15-20 milioni in Nord-America.

Secondo le previsioni, invece, Top Gun Maverick incasserà altri $32 milioni di dollari nei cinema americani, e potrebbe superare anche Jurassic World Dominion, che sta guardando ad un totale di $29 milioni nel suo terzo fine settimana. Nel frattempo, Lightyear di Disney e Pixar punta a $25 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana.

Numeri che dimostrano l'incredibile successo ottenuto da Tom Cruise e che confermano Top Gun Maverick come un film apparentemente immortale, che sembra essere qui per durare nel tempo.