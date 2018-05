Tom Cruise ritorna nei panni di Ethan Hunt nel trailer di Mission: Impossible - Fallout

Due giorni fa, la Paramount Pictures ha annunciato l'imminente arrivo del nuovo full trailer ufficiale di Mission: Impossible - Fallout con la diffusione di un poster promozionale. Ora quel trailer è arrivato ed è possibile visionarlo all'interno di questa notizia.

Tom Cruise riprende i panni dell'iconico Ethan Hunt in questo sesto capitolo della saga che porta la firma, nuovamente, di Christopher McQuarrie, anche autore della sceneggiatura. Nel cast di questo nuovo episodio vedremo anche Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby, Michelle Monaghan (Julia), Henry Cavill, Angela Bassett, Alec Baldwin (Alan Hunley), Sean Harris (Solomon Lane) e Ving Rhames (Luther Stickell).

Quando una missione finisce molto male, la CIA finisce per mettere in discussione la lealtà e le motivazioni di Ethan Hunt. Hunt si ritrova, in questo modo, in una corsa contro il tempo, inseguito da assassini e da ex-colleghi mentre tenta di fermare una catastrofe globale.

Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham (Captain America: The Winter Soldier). Questo è il secondo film della saga, dopo "Rogue Nation", ad esser diretto da McQuarrie.

Mission: Impossible - Fallout arriverà nei cinema italiani il 30 agosto, mentre in america arriverà circa un mese prima, il 27 luglio, distribuito dalla Paramount Pictures.