Tom Cruise risponde alle domande sulle abilità di Tom Cruise: ma Tom Cruise sa fare tutto

Ora che Top Gun Maverick è atterrato nelle sale italiane, per l'occasione abbiamo pensato di rispolverare uno dei video promozionali più divertenti e autoironici della carriera di Tom Cruise.

Presentato su YouTube e disponibile in calce all'articolo, il video venne pubblicato in occasione dell'uscita di Barry Seal di Doug Liman e vede Tom Cruise rispondere alle domande frequenti sulle vere abilità di Tom Cruise: ne viene fuori un quadro a dir poco pittoresco, dal quale risulta che Tom Cruise sa fare praticamente di tutto.

"Tom Cruise sa cantare davvero? Si, ho fatto tutte le scene di canto in Rock of ages, quindi direi di si, so cantare davvero. Tom Cruise sa davvero fare arrampicata? Si, faccio arrampicate da un sacco di tempo. Tom Cruise sa suonare la chitarra? Si, e mi piace molto: forse ho bisogno di esercitarmi più spesso però si, so suonare la chitarra. Tom Cruise sa davvero pilotare gli aerei? Si, certamente, possiedo il brevetto da aviatore e so pilotare gli aerei, anche Doug ha il brevetto. Tom Cruise può davvero trattenere il respiro per sei minuti consecutivamente? Si, so trattenere il respiro per sei minuti: c'eri anche tu quando l'ho fatto!" dice Tom Cruise nel video indicando il regista Doug Liman, che conferma: "Si, è vero: non ero neanche il regista di quel film ma feci visita al set solo per vedere lui che tratteneva davvero il respiro per sei minuti!"

Ricordiamo che Doug Liman sarà il regista del misterioso film che Tom Cruise girerà nello spazio, per il quale si attendono da mesi nuovi aggiornamenti. Per altre letture recuperate il trailer mozzafiato di Mission Impossible Dead Reckoning 1.