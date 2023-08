Tom Cruise rischiò la morte già negli anni '80: 'Doveva finire sul fondo dell'oceano'

Tom Cruise ama il pericolo: a dimostrarlo sono i pazzi stunt che vedono protagonista l'attore nella saga di Mission Impossible, tra cui l'incredibile stunt al Burj Khalifa di Dubai in Mission Impossible - Missione Fantasma. Ma l'attore potrebbe aver rischiato davvero grosso negli anni '80, a dispetto dell'adrenalina nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt.

Negli anni '80, Hunt e l'IMF erano ancora lontani da Tom Cruise ma l'attore aveva già manifestato la propria predisposizione al pericolo nel primo capitolo di Top Gun, il cui produttore ci mise un po' per convincere Tom Cruise ad accettare il ruolo.

In particolare, nei panni del pilota Pete (detto Maverick) Mitchell è protagonista di una scena che lo vede paracadutarsi nell'oceano. Ma dietro questo incredibile stunt di Tom Cruise c'è una storia che fa venire i brividi: l'attore, infatti, a causa di un piccolo incidente che ha visto il paracadute di Cruise riempirsi d'acqua rischiava di morire affogato nell'oceano.

A raccontarlo è stato proprio l'attore Barry Tubb che in Top Gun interpreta Henry Wolfman: "Cruise è stato vicinissimo alla morte - ha detto l'attore - fortunatamente uno dei sommozzatori che si trovavano sull'elicottero ha visto cosa stava accadendo e ha liberato Cruise dal paracadute poco prima che affondasse. Non l'avrebbero mai più ritrovato e adesso sarebbe in fondo all'oceano".

Sebbene Tom Cruise abbia sfiorato la morte potremmo dire che di certo questo piccolo incidente di percorso non l'abbia fermato regalandoci scene ad altissima adrenalina!