Tom Cruise rischia la vita, Simon Pegg: 'Ogni volta che fa uno stunt mi terrorizza!'

Gli stunt di Tom Cruise sono ormai celeberrimi nei circoli di appassionati di cinema, e la star di Mission: Impossible continua ad alzare l'asticella della pericolosità praticamente di film in film, spingendosi letteralmente fino allo spazio.

In Mission: Impossible - Fallout del 2018 Cruise ha preso parte a un salto HALO, ha pilotato un elicottero tra le strette strutture rocciose norvegesi e si è persino appeso ad un elicottero in movimento, senza contare il salto fra due palazzi che gli ha procurato la rottura di una caviglia.

Nel corso di una nuova intervista, il suo co-protagonista del franchise di Mission: Impossible Simon Pegg ha parlato di cosa significa dover guardare Tom Cruise prepararsi a queste imprese e poi completarle sul set: volete un indizio? A quanto pare è terrificante.

"Quando guardi il film e lo vedi fare quelle cose, ti mangi le unghie per la tensione e c'è un vero senso di autentico pericolo perché sai che è lui che le fa sul serio", ha detto Pegg a Conan O'Brien. "Però sei anche tranquillo, come spettatore sai che è sopravvissuto perché l'hai visto a Good Morning America l'altra mattina e ha fatto tanti tour promozionali, insomma è ancora in giro. Ma per noi che siamo sul set, e lui fa quelle cose davanti a noi, non abbiamo idea se sopravviverà o meno. Quindi si lancia da una scogliera su una motocicletta, è terrificante essere lì".

Pegg ha continuato parlando della preparazione continua di Tom Cruise per le sue acrobazie, anticipando un po' del lavoro svolto per il settimo film. "Ma lui adora questa roba", ha aggiunto l'attore. "Fa un sacco di lavoro, si allena rigorosamente. Diventerà letteralmente il migliore in quella disciplina, gli proponi di fare qualcosa e lui diventerà il migliore. Non importa quante ore di preparazione ci vorranno, ma se vuole fare uno stunt lo farà quando è sicuro di poterlo fare. La preparazione dietro le acrobazie di questo film è a dir poco folle".

Cosa ne pensate? Voi riuscireste a guardare uno dei vostri migliori amici lanciarsi da una scogliera in sella ad una moto?