Tom Cruise rischia di nuovo la vita: Mission: Impossible 8 ha lo stunt più folle di sempre

Mission: Impossible 8 è attualmente previsto per giugno 2024, ma i lavori che erano stati interrotti per il tour promozionale del settimo capitolo devono ancora riprendere a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori attualmente in corso ad Hollywood.

Nel corso di una recente intervista promozionale, tuttavia, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha voluto scatenare l'hype dei fan di Tom Cruise anticipando quello che sarà lo stunt più folle della sua carriera: a quanto pare si tratterà di una scena subacquea per Mission: Impossible 8, che supererà in fatto di pericolo e spettacolarità i precedenti stunt acquatici della star, come quelli di Edge of Tomorrow o Mission: Impossible - Rogue Nation.

"Tom ed io torniamo costantemente a studiare i nostri lavori precedenti allo scopo di capire come e cosa avremmo potuto fare meglio" ha dichiarato McQuarrie ai microfoni di Collider. "Abbiamo già realizzato delle serie di sequenze subacquee in precedenza, avendo lavorato sott'acqua per Edge of Tomorrow e per Rogue Nation, ma in generale siamo rimasti molto insoddisfatti da quelle sequenze. Negli anni abbiamo analizzato le ragioni di questa insoddisfazione, e ci siamo resi conto che non avevamo delle vere conoscenze in quel campo.. Quello che troverete in Dead Reckoning 2 sarà l'applicazione della conoscenza accumulate nelle sequenze precedenti".

Ricordiamo che lo stunt subacqueo di Mission: Impossible 8 sarà soltanto uno dei tanti momenti da brivido del film: in un'altra sequenza, infatti, Tom Cruise sarà appeso all'ala di un biplano mentre il velivolo - neanche a dirlo - sarà in volo a centinaia di metri di altezza.