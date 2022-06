Tom Cruise riceve una standing ovation al CineEurope: 'Questa estate è stata incredibile'

Mentre Top Gun: Maverick supera i 900 milioni al botteghino, la star Tom Cruise fa la sua apparizione alla presentazione della Paramount al CineEurope di Barcellona, dove ha ricevuto una standing ovation.

"Sono venuto per ringraziarvi" ha esordito l'attore, riferendosi centinaia di esercenti cinematografici che si sono alzati in piedi per dare alla stella del cinema una standing ovation sostenuta. L'attore può infatti dirsi grato non solo della stima dei colleghi, ma anche per i numeri registrati dal suo ultimo film, che ha portato al cinema una quantità di persone inusuale per il periodo della pandemia. E non solo.

"Conosco i tempi che avete passato. Sono venuto qui l'anno scorso" ha detto Cruise ai delegati dopo la proiezione di un tributo a lui dedicato. Il suo riferimento è in particolare legato all'atmosfera che si respirava al CineEurope, completamente differente, con una platea di delegati ridotta. "So cosa ci vuole per fare ciò che fate. Comprendo lo sforzo. E sono qui soltanto per ringraziarvi. Grazie per avermi permesso di avere la carriera che ho avuto, aiutandomi ad aprirmi al pubblico, l'attenzione che avete per il pubblico, il vostro amore per i film, il vostro amore per il cinema e per l'esperienza in sala".

L'attore ha poi aggiunto di essere entusiasta del ritorno al cinema degli spettatori, che finalmente si stanno godendo nuovamente i loro film preferiti in sala. "Questa estate è incredibile." E non ha tutti i torti. Adesso, mentre Top Gun 2 è ancora al cinema, i fan attendono Mission Impossible - Dead Reckoning, in uscita nel 2023.