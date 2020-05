Tom Cruise ha trovato il regista che lo seguirà nello spazio per il film NASA: ecco chi è

All'inizio del mese è stato annunciato che la star Tom Cruise girerà un film nello spazio, con la NASA che ha confermato che alcune sequenze saranno ambientate nella Stazione Spaziale Internazionale.

Adesso è stato svelato il nome del regista che accompagnerà Cruise in questa folle missione: si tratta di Doug Liman, recente collaboratore della star di Mission: Impossible e Top Gun, che ha già diretto negli acclamati Edge of Tomorrow e Barry Seal - Una Storia Americana, sua ultima fatica arrivata nel 2017.

Il regista e l'attore avrebbero dovuto riunirsi anche per il sequel di Edge of Tomorrow, ma lo sviluppo di quel film è rimasto in cantiere per diversi anni e con questo nuovo progetto all'orizzonte probabilmente sarà rinviato ancora, se non definitivamente rimosso dalle rispettive agende.

Ancora senza titolo, il film ambientato nello spazio al momento non ha distributori e non sono noti i dettagli esatti della trama, ma l'assunzione di Liman è un salto nella giusta direzione. Vale la pena di notare che in passato Cruise e Liman avevano sviluppato un progetto dal titolo di lavorazione noto come Luna Park, incentrato su un gruppo di protagonisti inviati sulla Luna per recuperare una preziosa fonte di energia, ma la Paramount ha affermato che non si tratta dello stesso film sponsorizzato dalla NASA.

Evidentemente lo spazio ha chiamato in un altro modo.