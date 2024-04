Tom Cruise fa il regalo di compleanno a Dakota Fanning oggi anno da La guerra dei mondi

Oltre alla leggendaria torta di Natale di Tom Cruise, Hollywood è pronta ad una nuova tradizione associata alla star di Mission: Impossible e Top Gun: il regalo di compleanno per Dakota Fanning.

Durante una recente intervista con Harper's Bazaar per la sua nuova serie tv Ripley, disponibile su Netflix, l'attrice ha rivelato di aver ricevuto il suo primo cellulare come regalo da Tom Cruise. Approfondendo la cosa, specificando che la star le ha regalato un Motorola Razr per il suo undicesimo compleanno mentre stavano girando insieme La guerra dei mondi di Steven Spielberg nel 2005, Dakota Fanning ha svelato che da allora Tom Cruise le ha fatto il regalo di compleanno ogni anno.

"Oh mio Dio, ero così emozionata", ha ricordato l'attrice di Twilight. "Non avevo nessuno da chiamare o a cui mandare messaggi in quel momento, perché avevo 11 anni, ma mi è piaciuto davvero tanto ricevere quel telefono, lo amavo con tutta me stessa. Tom mi manda un regalo di compleanno ogni anno, e lo fa da allora". Il più recente è arrivato nel giorno del suo trentesimo compleanno, all'inizio di aprile.

Curiosamente, Tom Cruise non è l'unica star di Hollywood ad aver fatto un regalo a Dakota Fanning: all'inizio di questo mese, durante la serie di video "Ask Me Anything" della rivista Elle, l'attrice ha rivelato che anche il suo co-protagonista in Dreamer, Kurt Russell, una volta le ha regalato un cavallo.

