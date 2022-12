Tom Cruise re dei produttori: verrà premiato ai prossimi PGA Awards!

Il 2022 è stato sicuramente un anno da incorniciare per Tom Cruise. Il suo ultimo lavoro, Top Gun: Maverick, ha battuto ogni tipo di record al botteghino ed è riuscito ad imporsi nel migliore dei modi nel panorama cinematografico di tutto il mondo.

Il film tornerà presto nei cinema statunitensi e, cosa ancor più importante, Cruise verrà premiato con il David O. Selznick Achievement Award alla 34a edizione dei Producers Guild Awards di febbraio. Il riconoscimento, che porta il nome del produttore di Via col vento, è il premio più importante dedicato ai produttori cinematografici ed in passato è stato assegnato a grandissime figure di spicco, come Stephen Spielberg, Kevin Feige del MCU e Barbara Broccoli di James Bond.

Oltre a Top Gun: Maverick, che ad oggi ha incassato in totale oltre 1,48 miliardi di dollari, l'attore ha prodotto il franchise di Mission: Impossible, Vanilla Sky, The Last Samurai, Elizabethtown e i film di Jack Reacher. Questa la dichiarazione ufficiale rilasciata dai Presidenti della Producers Guild Donald De Line e Stephanie Allain:

"A partire da Mission: Impossible, Tom Cruise ha sviluppato un talento per la produzione pari al suo straordinario talento di attore. Tom si avvicina alla produzione con la stessa meticolosa attenzione ai dettagli che mette in tutti i suoi sforzi professionali. Il suo impegno nel raccontare storie audaci, cinematografiche e divertenti ha elevato l'esperienza cinematografica globale e ha portato ad alcuni dei film più popolari della storia. Siamo entusiasti di onorarlo con il David O. Selznick Award per la sua eccellenza nella produzione".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Top Gun: Maverick arriverà tra pochi giorni su Paramount+.