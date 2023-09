Tom Cruise, quando uno sconosciuto aiutò Katie Holmes con la figlia Shuri

Tom cruise è reduce dal flop di Mission Impossible. L’attore è stato partner di Katie Holmes per circa 6 anni prima di separarsi, e l’attrice ha raccontato le sue difficolta dopo il divorzio e di come uno sconosciuto l’abbia aiutata con la figlia, Shuri Cruise.

Holmes e la figlia si sono trasferite a New York dopo la separazione. Nonostante le difficoltà iniziali, l’attrice ha trovato nuove amicizie, e in un’intervista con InStyle ha raccontato un aneddoto della sua vita Newyorchese:

“C'è stato un momento incredibile in cui credo di aver pianto. Suri aveva 6 o 7 anni e passava la notte a casa di un amico mentre io andavo a vedere il balletto al Lincoln Center. Alle 10 ricevetti una telefonata: "Mamma, puoi venire a prendermi?". Presi un taxi e andai a prenderla a Battery Park. Era esausta. Si è addormentata mentre tornavamo a casa e quando abbiamo accostato accanto al nostro palazzo, il tassista ha aperto la porta e mi ha aiutato a non svegliarla. Mi ha aiutato a portarla in braccio fino all'edificio. È stato così gentile.”

Holmes sembra quindi aver incontrato un minimo di calore e gentilezza in una città come New York solitamente definita caotica e distaccata. L’attrice ha anche apprezzato l'atteggiamento discreto del tassista nei suoi confronti nonostante la sua fama, all’epoca derivante principalmente da Dawson Creek.

Se il rapporto tra l’attrice e Shuri sembra essere ottimo, altrettanto non si può dire del legame padre-figlia, difatti Tom Cruise non ha rapporti con la figlia Shuri da ben 10 anni, aldilà del mantenimento economico.