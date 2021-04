Tom Cruise: qual è stato il suo primo film e quale gli ha dato il successo?

Nel corso degli anni abbiamo visto Tom Cruise in tante situazioni diverse, il più delle quali anche decisamente pericolose (per la sola saga di Mission: Impossible il nostro ha corso più rischi di quanti ne abbiano corsi tanti colleghi in un'intera carriera). Ma quando nasce, cinematograficamente, la star di Top Gun?

Il Tom Cruise attore comincia in effetti ad avere una certa età: l'esordio del nostro risale infatti al 1981, anno in cui lo vediamo apparire appena 19enne in Amore Senza Fine di Franco Zeffirelli. Si tratta, però, ancora di un piccolo ruolo, ben lontano da quegli ingaggi da protagonista assoluto che cominceranno a fioccare di lì a qualche anno.

Già, perché anche nel caso di Cruise c'è un film in particolare a fare da spartiacque alla sua carriera e no, non stiamo parlando di Top Gun: il film che proiettò il nostro verso il successo internazionale fu infatti Risky Business, del 1983, primo vero ruolo da protagonista della futura star di Jerry Maguire, Vanilla Sky e Eyes Wide Shut.

Da lì in poi la storia è nota e parla di uno degli attori ancora oggi più amati in tutto il mondo, ma soprattutto pronto ad imprese sempre più entusiasmanti: tra qualche tempo, infatti, Tom Cruise partirà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale.