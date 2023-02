Tom Cruise è Pumbaa de Il Re Leone nello show di James Corden!

Il pubblico ha visto Tom Cruise lanciarsi dai grattacieli, pilotare aerei militari ma mai ballare e cantare sulle note di Hakuna Matata. L'attore, insieme a James Corden, per una puntata dello show di quest'ultimo, si è travestito da Pumbaa ed è salito sul palco del celebre musical a Los Angeles.

Il tutto, ovviamente, è stato filmato e verrà mandato in onda durante lo show di Corden. Pare che il pubblico non fosse a conoscenza della cosa e si sia trovato testimone dell'assurda situazione. Proprio per questo motivo sono circolati online decine di video in cui si vedono attore e conduttore salire sul palco durante il musical e inscenare la performance. L'esibizione di Hakuna Matata è diventata in pochissimo tempo virale, ricondivisa anche da una foto pubblicata da James Corden.

Secondo alcuni rumor Tom Cruise potrebbe essere interessato ad un musical diretto dal regista di Mission Impossibile. Questo, quindi, lascia dedurre quanto l'attore abbia comunque un talento musicale da poter sfruttare. Il risvolto comico dell'esibizione di Hakuna Matata sembra aver raggiunto il suo culmine con Cruise che, dopo essersi tolto l'ingombrate costume, ha continuato ad esibirsi nella sotto imbottitura. Insomma, una situazione che, guardandola dall'esterno, risultava sempre più assurda.

Mentre si continua a parlare di un possibile sequel di Top Gun Maverick, sembra che Tom Cruise nei prossimi anni sarà troppo impegnato per realizzare Top Gun 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!