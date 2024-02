Tom Cruise sarà il protagonista nel nuovo film del regista di Alejandro G Inarritu

Da qualche giorno circola la voce secondo cui Tom Cruise vuole tornare a realizzare film d'autore, ed eccoci qui: la star di Mission: Impossible, infatti, sarà il protagonista del prossimo film di Alejandro Gonzalez Inarritu, regista due volte premio Oscar e padre di Birdman e Revenant.

Warner Bros. e Legendary Entertainment sono in trattative per acquisire il pacchetto, che segna il primo film in lingua inglese di Iñárritu dai tempi di The Revenant, interpretato da Leonardo DiCaprio, quasi dieci anni fa. I dettagli della trama sono tenuti nascosti ma sappiamo che il lungometraggio è scritto da Iñárritu, Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolás Giacobone, col progetto che arriva dopo che Tom Cruise ha siglato un accordo clamoroso (ma non esclusivo) con la Warner Bros. il mese scorso, portando a dilaganti speculazioni sui suoi prossimi film: l'attore sta attualmente lavorando al prossimo film di Mission: Impossible e sarà impegnato anche con Top Gun 3, mentre sta ancora sviluppando il famoso film che verrà girato nello spazio per la Universal e il regista Doug Liman.

L'ultimo lavoro di Iñárritu è il dramma Netflix in lingua spagnola Bardo, che non ha avuto il successo che il regista e Netflix speravano in termini di premi e visibilità. In precedenza, il regista aveva incassato oltre 500 milioni di dollari con The Revenant, film che gli è anche valso il secondo Oscar come miglior regista consecutivo dopo quello di Birdman, e che valse a DiCaprio il suo tanto agognato Oscar. Nel corso della sua carriera, Tom Cruise è stato nominato due volte come miglior attore agli Oscar, in Nato il quattro luglio (1990) di Oliver Stone e Jerry Maguire (1997) di Cameron Crowe, e una volta come attore non protagonista in Magnolia (2000) di Paul Thomas Anderson.

La Warner, nel frattempo, ha rafforzato il suo elenco di lungometraggi con i migliori talenti di Hollywood negli ultimi mesi, bloccando il prossimo lungometraggio di Ryan Coogler e dando il via libera a un film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio come protagonista. Molti pensano che questi acquisti facciano parte di una strategia per una prossima fusione con NBCUniversal.