Tom Cruise, il prossimo stunt sarà il più folle: camminerà nello spazio nel film Universal

Tom Cruise camminerà nello spazio : questo il prossimo, folle stunt che l'attore di Mission: Impossible e Top Gun: Maverick sta preparando per il misterioso film della NASA che sarà diretto dal regista Doug Liman per Universal Pictures.

A rivelarlo la presidente della major, Dame Donna Langley, che in un'intervista concessa alla BBC in queste ore ha anticipato qualche dettaglio su come Tom Cruise farà nuovamente la storia del cinema: "Abbiamo un grande progetto in fase di sviluppo, e porterà Tom a bordo della Stazione Spaziale. Il film farà di lui il ​​primo civile a fare una passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nella storia interpreta un tipo molto sfortunato che si troverà nella scomoda posizione di essere l'unica persona in grado potrebbe salvare la Terra".

I piani per il film, ancora senza titolo, sono emersi per la prima volta nel 2020, con SpaceX di Elon Musk e la NASA entrambi coinvolti nel progetto. Doug Liman, che ha già diretto Tom Cruise in Edge of Tomorrow e Barry Seal, ha scherzato che il film nello spazio sarà un'evoluzione del suo ultimo film Locked Down, girato invece in una Londra deserta nel bel mezzo della pandemia. "E' lo stesso produttore di quel film, e quando un produttore ti propone qualcosa di folle, ad esempio un film nello spazio, e la NASA e SpaceX accettano la cosa e Tom Cruise è già pronto...tu non puoi che accettare".

Per altre informazioni, ecco tutto quello che sappiamo finora sul misterioso film nello spazio di Tom Cruise: la star, che ritornerà prossimamente in Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, sta lavorando anche ad altri due film con Christopher McQuarrie, un nuovo action originale e un musical.