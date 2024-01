Tom Cruise, quali sono i prossimi progetti dell'attore?

Adesso che Tom Cruise ha firmato un accordo con Warner Bros. cosa riserva il futuro dell'attore? La star degli action movie ha diversi progetti in cantiere!

In attesa di scoprire quali progetti nasceranno dal duo Cruise-Warner Bros. possiamo passare in rassegna le pellicole in sospeso dell'attore con altri due studios.

Con Paramount, infatti, Tom Cruise sta ancora lavorando per Mission:Impossible - Dead Reckoning Parte Due posticipato al 2025. L'attore tornerà dunque ancora una volta nei panni della super spia Ethan Hunt nel sequel di Mission:Impossible - Dead Reckoning con un possibile cambio titolo. La saga di Mission: Impossible proseguirà? Al momento non sono giunte voci che definiscono Dead Reckoning Parte Due l'ultimo film del franchise ma ciò che è certo è che non esiste Mission:Impossible senza Tom Cruise.

Come ricordiamo, l'accordo tra Cruise e Warner Bros. non è esclusivo e proprio questo dettaglio consentirà all'attore di continuare a collaborare anche con altri studios

Con Universal Pictures, invece, Tom Cruise proverà l'ebbrezza di camminare nello spazio: l'ambizioso progetto dal regista di Edge of Tomorrow Doug Liman con il quale la star rinnova la collaborazione, avrà infatti delle scene nello spazio filmate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS)! La produzione, con un budget di 200 milioni di dollari, vedrà l'ambita collaborazione della NASA. Tuttavia la data di inizio produzione è ancora incerta a seguito della lenta ripresa del settore dopo gli scioperi di Hollywood.

Inoltre, l'accordo siglato tra Tom Cruise e Warner Bros. sembra aver gettato speranze concrete per il Edge of Tomorrow 2, attesissimo sequel dell'adattamento cinematografico del romanzo All You Need Is Kill.