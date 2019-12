Tom Cruise Presidente degli Stati Uniti? Il video della corsa per la Casa Bianca 2020

Che l'amministrazione Trump sia una delle più controverse della storia americana è ben noto a tutti e il primo mandato di quattro anni sta per scadere per il magnate americano, che già da tempo organizza la nuova campagna elettorale. Adesso, un nuovo candidato arriverà a mettergli i bastoni tra le ruote: per Tom Cruise nulla è impossibile.

In altro troverete la video parodia Run Tom Run di Miles Fisher che si immedesima in un Tom Cruise candidato alla Casa Bianca 2020, purtroppo fin troppo bello per essere vero:

"C'è molto di cui parlare a proposito delle presidenziali del 2020, compreso il gran numero di candidati in corsa, ma, vi chiedo, queste persone possono correre VERAMENTE? Ammettiamolo, sono l'ultima vera star americana e nessuno corre o apre scatole come me e, con il vostro aiuto, nel 2020 devasteremo le urne elettorali."

Dopo una fragorosa risata l'attore continua iniziando, letteralmente, la sua corsa: "Perché votare per me? Non sono solo un uomo, sono stato OGNI genere d'uomo: un pilota e avvocato della marina, persino un comune avvocato. I miei avversari diranno che ho avuto qualche aiuto al liceo, ed è vero, ma sono cresciuto in fretta con il duro lavoro e la dedizione allo sport. Conosco la democrazia e ho combattuto al fianco dei samurai. Sono fiero aver difeso il mio pianeta dagli alieni per due, anzi tre volte."

"Con me al comando nessuna missione sarà impossibile quindi aiutatemi ad aiutarvi ad eleggermi nel 2020. Sono solo un patriota. Il mio compleanno? Il 4 luglio! Sono Tom Cruise e sto "correndo" per la presidenza degli Stati Uniti. "

Che dire? Dopo quest'anteprima se mai il vero Tom deciderà di candidarsi avrà sicuramente il nostro voto! Fisher ha persino creato il sito tomcruise2020.com sul quale pubblicherà aggiornamenti sulla fittizia campagna elettorale: potrete persino iscrivervi alla news letter per non perdere neanche un dettaglio in merito.

Passate dal nuovo trailer mozzafiato di Top Gun: Maverick ed entrate in cabina di pilotaggio con Tom Cruise per un'altra dose di adrenalina pura.