Tom Cruise improvvisa Les Grossman di Tropic Thunder al San Diego Comic-Con

Pete Maverick non è l'unico personaggio che Tom Cruise ha portato al San Diego Comic-Con di questi giorni. Dopo un'apparizione a sorpresa per promuovere Top Gun: Maverick, Cruise è apparso su Conan, dove Conan O'Brien ha convinto la star a tornare per qualche istante nei panni di Les Grossman, il personaggio interpretato in Tropic Thunder.

Tom Cruise è stato simpaticamente al gioco improvvisando alcuni movimenti ballerini di Grossman mentre era seduto accanto a Conan. L'attore ha rivelato di aver persino preso lezioni di hip-hop per partecipare alla commedia del 2008, scritta e diretta dall'amico Ben Stiller.

Non è la prima volta che la star balla di fronte ad un pubblico in un talk show; nel 2005 improvvisò un balletto nel programma di Oprah Winfrey per professare il proprio amore nei confronti della sua ormai ex-moglie Katie Holmes.



Tom Cruise ha parlato anche della genesi del ruolo, spiegando come abbia insistito che Les Grossman avesse delle 'mani grasse'. E non si è trattata dell'unica trasformazione fisica subita da Cruise per il ruolo; per interpretare un magnate obeso, Cruise ha indossato un berretto calvo, del pelo finto sul petto e una tuta.

Conan O'Brien ha convinto il suo ospite a pronunciare alcune delle famose battute di Grossman. Tom Cruise ha anche parlato di Top Gun: Maverick:"Ho svolto tutti gli allenamenti di un pilota e poi ho effettuato tre voli al giorno su un F-14. Era un mio sogno. Volevo fare cinema da piccolo e pilotare aeroplani".

Ieri è stato distribuito il primo trailer di Top Gun Maverick, mentre è di due giorni fa l'annuncio che Amazon Prime svilupperà Jack Reacher in versione serial tv.