Tom Cruise: perché trascorse un anno di vita in un seminario francescano?

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di qualche materiale ufficiale dei suoi attesissimi Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, nuovi capitoli del franchise di Ethan Hunt scritti e diretti dal brillante Christopher McQuarrie, approfondiamo un aspetto della sua vita che forse non è conosciuto da molti.

Quando infatti la madre divorziò dal padre (descritto in più di un'intervista da Cruise come "un uomo violento e ambiguo"), Tom entrò in un seminario francescano a Louisville, nel Kentucky, luogo dove la madre si era ritirata insieme al figlio dopo la separazione. Il divorzio della coppia fu ufficiale quando Cruise aveva 13 anni, e fu allora che l'adolescente entrò al seminario, soprattutto per distaccarsi dalla sua complessa situazione familiare, per migliorare la sua dislessia e ritrovare un po' se stesso.



Pochi anni fa, padre Ric Schneider, pubblicò sul Daily Beast una foto accompagnata a un'intervista su Cruise dove dichiarava: "Era interessato ma non ha mai pensato per un secondo di farsi prete. Era così ovvio. Credo entrò al seminario per la buona scuola, anche perché non disse mai che la vita religiosa era qualcosa che avrebbe voluto seguire con serietà. Solo non ebbe mai molte amicizie, era un ragazzino molto solitario".



