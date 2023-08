Tom Cruise, perché il suo adattamento del fumetto Sleeper non fu realizzato?

In attesa di saperne di più sul nuovo film action rated-r di Tom Cruise, ancora una volta sviluppato in collaborazione con Christopher McQuarrie, torniamo indietro nel tempo per scoprire uno dei progetti più famosi legati al nome della star: Sleeper.

Scritto e disegnato da un'altra coppia di frequenti collaboratori, lo sceneggiatore Ed Brubaker e il disegnatore Sean Phillips, Sleeper era una serie a fumetti pubblicata tra il 2003-2005 che mescola le tipiche atmosfere del mondo dei supereroi a toni noir e da thriller di spionaggio: racconta la storia di Holden Carver, che dopo aver acquisito un fattore di guarigione sovrumano e l'incapacità di provare dolore, viene infiltrato in un'organizzazione di supercriminali. Una sorta di The Departed con i superpoteri, per intenderci, un'idea potenzialmente vincente che ha provato più volte ad approdare sul grande schermo (diverso tempo fa, anche Matt Damon e Ben Affleck provarono a realizzare il film di Sleeper) ma sempre senza successo.

Il progetto di Tom Cruise nacque nel 2008, sull'onda del successo dei film di Superman, Batman, Spider-Man, gli X-Men, Iron Man e Watchmen: Sam Raimi venne scelto come regista, sfortunatamente però il progetto non è mai riuscito a decollare del tutto, e le ragioni della sua cancellazione non sono mai state spiegate: i diretti interessati, incluso Tom Cruise, non hanno mai commentato il motivo per cui Sleeper non è stato realizzato. Probabilmente la difficoltà di adattare una storia complessa in 24 albi in un film di due ore ha scoraggiato i realizzatori, forse troppo avanti coi tempi: oggi il fumetto sarebbe perfetto per una serie tv, con la storia di Sleeper che già ai tempi della sua pubblicazione fu raccolta in due volumi da 12 albi definiti 'Stagione 1' e 'Stagione 2'.

A proposito, sapete che Criminal di Ed Brubaker diventerà una serie tv per Prime Video?