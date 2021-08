Tom Cruise parcheggia l'elicottero nella casa di una famiglia, per scusarsi offre un giro

Immaginate di trovarvi sul portico di casa vostra a rilassarvi quando un elicottero guidato da Tom Cruise atterra in giardino, rovinando la pace di tutto il vicinato: è quello che è accaduto nelle scorse ore ad una famiglia nel Regno Unito, che ha ricevuto una visita letteralmente a sorpresa.

Come sappiamo Tom Cruise si trova in Inghilterra per le riprese del nuovo film della saga di Mission: Impossible, e secondo le ricostruzioni nelle scorse ore avrebbe dovuto raggiungere la città di Birmingham. Tuttavia, a quanto pare, l'aeroporto più vicino era chiuso e Cruise, che viaggiava in elicottero, aveva necessariamente bisogno di un posto dove atterrare, presumibilmente a causa dell'esaurimento del serbatoio. Allora, come riportato da BBC News, la star hollywoodiana ha deciso di atterrare nel giardino di una famiglia qualunque.

Alison Webb, proprietaria di casa, è stata contatta per la più insolita delle richieste: un 'VIP in forte ritardo' avrebbe dovuto atterrare con un elicottero nella sua proprietà, nel Warwickshire. La donna ha acconsentito, e quando l'elicottero è atterrato, dall'interno è emerso nientemeno che Tom Cruise. "Ho pensato che sarebbe stato bello per i bambini vedere l'elicottero atterrare in giardino", ha dichiarato la Webb. "Ma non sapevamo di Tom Cruise. E' sbucato dal nulla ed è stato, wow!". Stando a quanto dichiarato dalla donna, Tom Cruise si è immediatamente avvicinato ai suoi figli e li ha "salutati con un colpo di gomito. Poi ha detto che, se i bambini volevano, potevano salire in elicottero". A quanto pare, l'attore ha lasciato che i bambini facessero un giro col suo team mentre lui raggiungeva la riunione per la quale era in ritardo. "Si è rivelata una giornata incredibile", ha detto Webb. "E' stato surreale, ancora adesso non riesco a credere che sia successo." Ma è successo, e la foto che trovate in calce all'articolo lo testimonia.

Ricordiamo che Mission: Impossible 7 è stato posticipato al 27 maggio 2022. Nell'ultimo video dal set, un vero treno in corso si è lanciato da una rupe: potete recuperare l'incredibile filmato dal dietro le quinte del film sulle pagine di Everyeye.