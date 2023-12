Tom Cruise e Paramount stanno pensando di realizzare Top Gun 3 nel 2025?

Dopo la docuserie Top Gun: The Next Generation ispirata alla saga di Tom Cruise, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni in merito al tanto chiacchierato Top Gun 3, sequel di Top Gun: Maverick.

Stando a quanto riportato dal noto sito World of Reel, che può vantare diversi contatti di prima mano all'interno dell'industria di Hollywood, alcune voci di corridoio hanno anticipato che Tom Cruise sarebbe pronto a girare Top Gun 3, con un piano provvisorio che prevederebbe l’avvio della produzione nel 2025. Al momento non è stato effettuato alcun casting, e World of Reel riporta che la sceneggiatura non è ancora stata scritta, tuttavia il progetto sarebbe in cima alla lista di priorità della Paramount dopo l'incasso da 1,4 miliardi di dollari di Top Gun: Maverick e le numerose nomination agli Oscar 2023, inclusa quella per miglior film.

Ricordiamo che Tom Cruise sta attualmente girando Mission: Impossible 8 e il regista di Maverick Joseph Kosinski trascorrerà gran parte del prossimo anno a lavorare al suo film sulla Formula Uno con protagonista Brad Pitt: se tutto dovesse andare come da programma, Top Gun 3 potrebbe diventare il prossimo progetto di entrambi gli artisti, con l'attore pronto a rimandare il famoso film ambientato nello spazio di Universal Pictures e il nuovo action rated-r con Christopher McQuarrie.

Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.