Tom Cruise in Pacific Rim, Guillermo Del Toro conferma: 'Era quasi fatta'

Dopo che Alfonso Cuaron ha confermato un vecchio rumor su Gravity in vista del decimo anniversario del capolavoro con Sandra Bullock e George Clooney, anche il suo amico Guillermo Del Toro è salito sul treno dei ricordi per celebrare le dieci candeline di Pacific Rim.

In particolare, l'autore di Pinocchio e Nightmare Alley ha confermato che Pacific Rim stava per avere come protagonista nientemeno che Tom Cruise: durante una sessione di Q&A organizzata dopo la proiezione di Pacific Rim in IMAX 3D per festeggiare il decimo anniversario dell'uscita originale, Del Toro ha ricordato il quasi-casting della star di Mission: Impossible, confermando ufficialmente la veridicità del rumor di vecchia data.

"O si, quella storia è vera. Vedete, le due fonti di ispirazione principali per la sceneggiatura di Pacific Rim sono stati Colpo vincente con Gene Hackman e Top Gun. Quindi, inizialmente, avevo proposto a Tom Cruise la parte interpretata da Idris Elba. Ma purtroppo per un verso o per l'altro alla fine non è stato possibile concludere l'accordo. Lui voleva farlo. Abbiamo sviluppato delle cose insieme, ma alla fine gli impegni non si sono incastrati. Poi ho pensato: 'Sai una cosa? Andiamo con Idris Elba, allora'. Ovviamente, ho dovuto riscrivere le parte per adattarla al nuovo attore, ma sarebbe stato molto divertente con Tom Cruise."

Nel periodo in cui Pacific Rim stava prendendo forma, Tom Cruise era impegnato nella lavorazione di Oblivion, il thriller fantascientifico di Joseph Kosinki, col quale successivamente l'attore avrebbe realizzato Top Gun: Maverick. Inoltre, rinunciare al film di Guillermo Del Toro ha anche permesso a Tom Cruise di recitare in Edge of Tomorrow, acclamato war-movie fantascientifico di Doug Liman con Emily Blunt co-protagonista.

Non tutto il male viene per nuocere, come si dice.