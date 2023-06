Tom Cruise contro Oppenheimer, la star è gelosa di Christopher Nolan e le sale IMAX

Il nuovo trailer IMAX di Oppenheimer, dodicesimo film scritto e diretto da Christopher Nolan, ha entusiasmato i fan e gli spettatori di tutto il mondo...tranne, a quanto pare, Tom Cruise.

Come saprete, Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno arriverà nei cinema il 12 luglio prossimo e per l'occasione la Paramount ha prenotato la maggior parte dei cinema IMAX degli Stati Uniti, ma sfortunatamente il film avrà una finestra molto, molto breve su quegli schermi 'a causa' proprio di Christopher Nolan: questo perché Oppenheimer uscirà il 21 luglio, poco più di una settimana dopo Mission: Impossible 7, e da parte sua la Universal - per questioni contrattuali stipulate ai tempi dell'accordo con Nolan, quando l'autore lasciò la Warner Bros - ha tutti gli schermi IMAX del Nord America prenotati non solo per la sua settimana di apertura, ma anche per tre intere settimane dopo l'uscita. In sostanza il film, che è stato girato interamente con cineprese IMAX, sarà l'unico film proiettato nelle sale IMAX per tre intere settimane.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Puck News, Tom Cruise è a dir poco frustrato dalla situazione. Apparentemente si è lamentato "a voce molto alta" con i dirigenti della Paramount, e avrebbe anche chiamato personalmente i dirigenti dello studio e degli esercenti cercando un modo per far aprire il suo film sul maggior numero possibile di schermi con formato premium. Ricordiamo che Top Gun: Maverick ha guadagnato 110 milioni solo dai cinema IMAX, non esattamente spiccioli, il che dovrebbe bastare per comprendere il 'mal di pancia' della star.

Vedremo come se la caverà Mission: Impossible 7 con una finestra IMAX così ristretta: ricordiamo che Dead Reckoning sarà il Mission: Impossible più lungo di sempre, con una durata di 156 minuti.