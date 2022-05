Tom Cruise l'ha fatto di nuovo: Top Gun Maverick esordisce col 100% su Rotten Tomatoes!

Dopo il rapido commento di Hideo Kojima su Top Gun Maverick, finalmente è scaduto l'embargo sulle recensioni del sequel del capolavoro di Tony Scott e il risultato anticipa un'altra vittoria per Tom Cruise.

Come potete vedere nel frame in calce all'articolo o visitando il famoso portale, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes Top Gun Maverick ha esordito col 100% di gradimento, un risultato che anticipa quello che già molti stanno definendo 'il blockbuster estivo definitivo', 'il miglior action estivo dai tempi di Mission: Impossible Fallout' e 'il degno sequel di Top Gun'. Lo straordinario risultato è stato festeggiato anche su Twitter dall'account ufficiale del film.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se e di quanto scenderà il punteggio, destinato a cambiare con l'aumento del numero delle recensioni caricate sul portale, ma quel che è certo è che Tom Cruise sembra aver fatto nuovamente centro: del resto non c'è nessuno in grado di capire i meccanismi del blockbuster come lui, forse la più potente tra le più potenti superstar di Hollywood, negli anni divenuto un vero e proprio portabandiera di una sorta spettacolarizzazione del realismo in grado di trasformare i suoi film in imprese e le sue uscite in eventi.

Correte al cinema, o volateci: vi garantiamo che l'attesa per il sequel di Top Gun sarà valsa la pena! Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il 25 maggio, preceduto da due anteprime il 21 e il 22 maggio per tutti i cinema che aderiranno all'iniziativa. Per altre letture, scoprite perché i cinesi hanno spiato il set di Top Gun Maverick coi propri satelliti.