Tom Cruise, non solo Top Gun Maverick: Cannes lo omaggerà con una serata in suo onore!

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile passaggio fuori concorso a Cannes per Top Gun Maverick, e adesso oltre a potervi confermare l'evento vi segnaliamo che, come sua abitudine, Tom Cruise farà le cose in grande.

E' stato infatti confermato che, oltre alla proiezione speciale di Top Gun Maverick che si terrà il 18 maggio durante l'evento, Tom Cruise sarà ospite d'onore del Festival di Cannes, e presenterà personalmente il film al Palais des Festivals. La serata inizierà con un tributo speciale all'attore/produttore e alla sua illustre carriera cinematografica, trent'anni esatti dopo dal giorno in cui Cruise partecipò alla cerimonia di chiusura della 45a edizione di Cannes per Far and Away di Ron Howard, il 18 maggio 1992. Quella sera, la star consegnò la Palma d'Oro, vinta da Best Intentions di Billie August.

Ricordiamo che la Paramount Pictures pubblicherà Top Gun: Maverick il 25 maggio in Francia e il 27 maggio negli Stati Uniti, mentre l'uscita in Italia è prevista per il 26 maggio. La line-up ufficiale della 75esima edizione del Festival di Cannes sarà annunciata il 14 aprile.

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Top Gun Maverick in collaborazione con Porsche: a ben quattro anni di distanza dall'inizio delle riprese, partite ufficialmente il 31 maggio 2018, finalmente il sequel di Top Gun è pronto ad atterrare nei cinema! Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.