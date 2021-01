Tom Cruise non va in streaming: Paramount rifiuta offerte mostruose per Top Gun: Maverick

Dopo il corteggiamento a 007 No Time To Die, secondo il Wall Street Journal i servizi di streaming on demand hanno spostato la loro attenzione su Top Gun: Maverick, l'atteso blockbuster con protagonista Tom Cruise.

Ma anche questa volta, a quanto pare, lo streaming è destinato ad 'andare in bianco': sempre sul Journal si legge infatti che la Paramount ha rifiutato di vendere il suo attesissimo Top Gun: Maverick a qualsiasi servizio di streaming.

A differenza di quanto accaduto con Mulan e Wonder Woman 1984, rispettivamente per Disney+ e HBO Max, Paramount ha chiuso la porta a Netflix e Apple TV+ che hanno approcciato la major nel tentativo di comprare i diritti di distribuzione del sequel di Top Gun di Tony Scott. Tuttavia, le fonti riportano che lo studio non ha neanche preso in considerazione la cosa, a causa dei fortissimi guadagni al botteghino che Maverick dovrebbe portare. Come emerso recentemente, Paramount trasformerà CBS All Access in Paramount+ nel giro di un paio di mesi, ma non è chiaro se questo nuovo servizio diventerà una casa per le nuove uscite dello studio.

