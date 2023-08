Tom Cruise non è incluso nella chat del cast di Top Gun: 'Meglio non disturbarlo'

Tom Cruise è molto impegnato a rischiare la vita sul set dei suoi film per rispondere al telefono: è quello che ha rivelato l'attore di Top Gun: Maverick Lewis Pullman, interprete di Bob, durante una recente intervista promozionale.

Dalle pagine di Vanity Fair, infatti, Pullman ha rivelato che lui e gli altri membri del cast di Top Gun: Maverick si tengono ancora in contatto attraverso una chat di gruppo, dalla quale però è assente il protagonista principale: Tom Cruise. Secondo Pullman, il cast preferisce non infastidire la superstar con "tutti i nostri stupidi meme" considerando che "sicuramente ha delle cose più importanti da fare". Tuttavia, ha osservato, Tom Cruise "risponderà sempre ad una nostra chiamata, e in qualsiasi momento, se dovessimo aver bisogno di aiuto". Oltre a suo padre Bill Pullman, Lewis considera Tom Cruise uno dei suoi più grandi mentori.

Ricordiamo che attualmente Tom Cruise è impegnato nella realizzazione di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Due, che potrebbe rappresentare il finale della saga di Ethan Hunt. Inoltre, l'attore sta già preparando un nuovo film action rated-r con Christopher McQuarrie, suo storico collaboratore, oltre al chiacchieratissimo film nello spazio diretto da Doug Liman e prodotto e distribuito da Universal Pictures.

Quindi, no: Tom Cruise non ha tempo per le chat di gruppo.