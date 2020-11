Tom Cruise non ha voluto il green screen per Top Gun 2: parola di Miles Teller

Nel corso di un'intervista promozionale l'attore Miles Teller è tornato a tenere vivo l'hype per Top Gun: Maverick, nuovo film con Tom Cruise previsto per l'estate scorsa ma rinviato a causa del coronavirus.

Parlando con Men's Journal, Teller ha detto: "Non c'è un solo green screen schermo nel film di Top Gun. Ogni ripresa, ogni acrobazia, è stato il risultato del lavoro, del vero sudore, un sudore che ci abbiamo messo tutti quanti".

Teller interpreta Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio dell'ex amico di Maverick Nick "Goose" Bradshaw, morto nel primo film. Rooster sta seguendo le orme di suo padre ed è una nuova recluta per il programma Topgun in Top Gun: Maverick. Teller ha spiegato: "La produzione è andata avanti per un anno intero, il che la rende sicuramente la più lunga a cui abbia mai preso parte".

Per chi non lo sapesse, le tecnologie dello schermo verde e dello schermo blu vengono utilizzate per creare ambienti VFX attorno agli attori nei teatri di scena. Sebbene siano ancora ampiamente utilizzate e offrano un potenziale illimitato per creare qualsiasi cosa all'interno di uno studio, molti fan del cinema desiderano ardentemente un ritorno ai set reali e agli stunt dal vivo, qualcosa cui Tom Cruise si dedica con particolare perseveranza. Parlando ad Empire Magazine circa le impegnative sequenze a bordo dei jet, l'attore ha detto:

"Quando voli la forza G comprime la colonna vertebrale, il cranio. Alcune persone delirano. Alcune persone non riescono a gestirlo. Quindi ho dovuto far allenare tutto il cast affinché potessero sostenere quel livello di stress."

