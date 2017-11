Tom Cruise nella short list per il 9° film di Tarantino! Produrrà David Heyman

Mentre i grandi studios offerenti sono in gara per accaparrarsi i diritti di distribuzione dell'attesissimodi Quentin Tarantino (teoricamente il penultimo della sua carriera), ecco arrivare novità in merito alla produzione e al casting del film ambientato nel 1969.

Innanzitutto, insieme ai già annunciati Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, nella short list degli attori papabili protagonisti del film sarebbe adesso entrato anche Tom Cruise, con il quale il regista avrebbe già parlato, offrendogli uno dei due ruoli maschili principali del progetto. Al momento è però del tutto in dubbio la partecipazione di tutti e tre gli attori, di due o di uno solo, perché prima di tutto c'è bisogno di un accordo di distribuzione e di pianificazione.



Proprio restando in argomento, tra le novità riportate sempre in esclusiva da Deadline ci sarebbe l'entrata nel progetto di David Heyman, famoso produttore di Harry Potter che unirà le forze con Tarantino per portare questo interessantisismo e misterioso film nelle sale. E anche se nella corsa per la chisura dell'accordo sarebbero rimaste, tra i grandi, Fox, Universal e Sony, non è ancora chiaro chi possa accaparrarsi i diritti, anche se il sito riporta che "la decisione verrà sicuramente presa prima del giorno del Ringraziamento".