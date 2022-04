Tom Cruise ha mostrato Top Gun Maverick a Ridley Scott: 'In onore di suo fratello Tony'

Top Gun Maverick debutterà al Festival di Cannes, ma Ridley Scott ha già visto in super anteprima il nuovo film con Tom Cruise, che è stato proiettato personalmente per lui dalla produzione e dal regista Joseph Kosinski.

La rivelazione è arrivata in una nuova intervista promozionale ai realizzatori di Top Gun Maverick, che nel nuovo numero di Empire hanno parlato della sfida costituita dalla realizzazione del sequel di un cult senza tempo come Top Gun di Tony Scott. E proprio in memoria del regista tragicamente scomparso nel 2012 all'età di 68 anni, Ridley Scott ha potuto assistere ad una proiezione privata di Maverick.

"La prima riunione che ho avuto a proposito della possibilità di realizzare Top Gun: Maverick ha avuto luogo la bellezza di 11 anni fa, quando sono stato convocato per un incontro con Tom, Jerry Bruckheimer [il produttore, ndr] David Ellison e Tony Scott", ha affermato lo sceneggiatore Christopher McQuarrie, storico collaboratore di Cruise. "E poi, tragicamente, Tony è venuto a mancare e il film se ne andò con lui". La scomparsa di Tony Scott sconvolse tutti, compreso Tom Cruise. "Quel venerdì eravamo insieme, stavamo parlando del film" ha ricordato la star di Mission: Impossibile. "Ero stato con Tony quel venerdì, e lui è morto domenica. È stato davvero orribile."

"Una delle cose più commoventi della mia carriera è stata proiettare il film al fratello di Tony, Ridley", ha confessato Bruckheimer. “Si è profuso in una serie di elogi per la nostra opera e mi ha molto commosso. Era sbalordito dalla cura che Tom e il suo team hanno dedicato per onorare il film originale di Tony. Per noi era la cosa più importante di tutte."

Top Gun Maverick arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 25 maggio. Per altri approfondimenti guardate il trailer di Top Gun Maverick.