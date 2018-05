Tom Cruise, Morena Baccarin, Michael C. Hall: gli attori pronti per il DC Universe

Di attori e attrici che si autocandidano per ruoli in potenziali cinecomics, qui ad Everyeye.it ne abbiamo parlato molto spesso. Oggi raggruppiamo insieme alcune dichiarazioni di vari attori che, negli ultimi giorni, si sono candidati per potenziali pellicole della DC Entertainment.

In primis c'è Tom Cruise. La star di Mission: Impossible - Fallout si è definito disponibile ad entrare a far parte dell'Universo della DC qualora gli venisse chiesto e, soprattutto, se il progetto proposto sia interessante: "C'è del potenziale in ogni progetto. Non dico mai 'no' se trovo qualcosa interessante. Se penso che il pubblico voglia vedere quel prodotto, se penso che possa intrattenerli e se credo che io possa contribuire, allora direi di si.". Magari nel ruolo di Lanterna Verde? "E' un personaggio interessante" spiega.

Un'altra attrice che si è autocandidata - seppur indirettamente, in realtà - ad un progetto DC è Morena Baccarin. La star di Deadpool e del serial Gotham, ha affermato: "Sono molto più interessata nelle villain, più che nelle eroine. Mi piacciono personaggi come Poison Ivy e Catwoman". Inutile dire che sul web si è scatenato un putiferio, con molti fan che hanno creato fan art su fan art immaginando la Baccarin nei panni di Catwoman!

Ultimo - ma non ultimo - Michael C.Hall (Dexter), che si è definito interessato al ruolo di Batman: "Mi piace Batman come personaggio. Non è questo individuo con i superpoteri, è semplicemente intelligente. E poi adoro il suo costume. 'Sono Batman, dillo ai tuoi amici'. Adoro questo, adoro la versione di Michael Keaton. Io sono pronto".