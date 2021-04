Tom Cruise, Mission: Impossible 2 ma diretto da Oliver Stone: il folle film mai realizzato

Prima di essere affidato definitivamente a John Woo, il secondo capitolo di Mission: Impossible è passato per le mani di Oliver Stone, che avrebbe dovuto dirigere una storia folle anche rispetto agli standard a cui ci ha abituato la saga nel corso degli anni.

Firmata da David Marconi con la revisione di Michael Tolkin, la sceneggiatura iniziale del film si apre con una classica sequenza d'azione che vede Ethan Hunt in fuga da una prigione in Vietnm, e qui arriva la prima rivelazione inaspettata: il protagonista si trova sulle tracce di un supercomputer con manie di conquista del mondo, ovvero l'antagonista principale della pellicola.

Per quanto questo potrebbe già bastare per renderlo uno dei film più bizzarri della carriera di Tom Cruise, le cose si fanno ancora più interessanti con il progredire della trama. Nel secondo atto, infatti, Ethan viene catturato e tenuto prigioniero all'intero di una camera sperimentale chiamata Evolution Room, dove sperimenta delle allucinazioni che si rivelano un elaborato stratagemma per l'estrazione di informazioni.

Sempre all'interno delle allucinazioni, Ethan si ritrova persino nel Giardino dell'Eden e inizia a discutere della natura della realtà con il "Bambino del Millennio". Dopo essersi trasformato in un uomo e aver tentato di ferire Ethan, il bambino si trasforma in un mostro, ma viene sconfitto da Ethan tramite un'intuizione psicologica che mette termine la simulazione.

A proposito della saga, vi ricordiamo che Cruise e Christopher McQuarrie stanno lavorando a Mission: Impossible 7 in vista dell'uscita prevista a maggio 2022.