Tom Cruise merita l'Oscar 2023 per Top Gun: Maverick? Una star del film è sicura

Anche se Top Gun Maverick è stato superato da Avatar La via dell acqua, il film con protagonista Tom Cruise non sarà dimenticato tanto facilmente, specialmente quando tra poche settimane si parlerà più concretamente di Oscar 2023.

Proprio come per Avatar: La via dell'acqua, infatti, anche per Top Gun: Maverick una nomination a Best Pictures sembra scontata a questo punto della stagione dei premi, ma la vera domanda che i fan di Pete 'Maverick' Mitchell si fanno è: Tom Cruise sarà nominato anche come miglior attore? Secondo il suo co-protagonista in Maverick Glen Powell, lo meriterebbe.

"Penso che Tom meriti sicuramente una nomination come miglior attore", ha detto a Yahoo Entertainment. “Ho visto Tom offrire una performance completamente autentica, straziante e stratificata in quel film. E oltre a questo, stava anche producendo, istruendo tutti gli altri attori su come recitare a bordo di un aereo, e poi ha praticamente vissuto in sala montaggio durante la post-produzione. Voglio dire, questo pazzo fa tutto. Se c'è una persona che merita ogni riconoscimento possibile, quella è Tom. E spero vivamente che l'Academy voglia riconoscergli i suoi meriti. Il film è impressionante su così tanti livelli, ma tutto inizia e finisce con Tom”.

Tom Cruise è stato nominato tre volte agli Oscar nel corso della sua carriera, per Nato il 4 luglio, Jerry Maguire e Magnolia, quest'ultima unanimemente considerata la sua interpretazione migliore al punto che, secondo il collega e amico Ethan Hawke, non vincere in quell'anno portò Cruise a "rinunciare a inseguire a tutti i costi l'approvazione dell'industria e iniziare a fare le cose che voleva fare per sé stesso." Qualora non dovesse riuscire ad ottenere una nomination come miglior attore protagonista, comunque, come detto quasi certamente potrà festeggiare quella a Miglior film dell'anno in qualità di produttore.

A proposito, tra qualche ora Avatar 2 e Top Gun Maverick si sfideranno ai Golden Globes 2023: secondo voi quale dei due titoli uscirà dalla serata con il maggior numero di premi?