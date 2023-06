Tom Cruise e McQuarrie: 'Perché lo facciamo? Perché è Mission Impossible'

"Perché stiamo facendo questo? Perché è Mission: Impossible". Questa la descrizione del nuovo post Instagram di Tom Cruise. Con lui c'è il regista Christopher McQuarrie, e tra i due inizia una conversazione esilarante.

Nel video promozionale vengono mostrati alcuni degli stunt più audaci di Mission Impossible: Dead Reckoning. Non ci è poi così nuovo l'estremo coraggio del protagonista, eppure nel video i due narrano dei momenti in cui si sono davvero chiesti perché lo stessero facendo. Ma la risposta a questi interrogativi non può che essere "Okay. Quando iniziamo?".

Al termine del video si legge: dal 12 Luglio al cinema. Manca dunque davvero poco a uno degli stunt più pazzi eseguiti finora da Cruise. Nella clip pubblicata dall'attore lo rivediamo ancora e ancora: un salto spericolato da una rampa lunghissima in sella ad una moto. Poi, il salto nel vuoto. Insomma, da rimanere a bocca aperta.

Tra l'altro, in una recente intervista, si è anche scoperto che, a quanto pare, cercare di inseguire Tom Cruise è come rincorrere un pollo. Ebbene sì, l'attore non è solamente prestante in stun assurdi, ma è anche estremamente veloce e "sfuggente" come un pollo.

