Tom Cruise Mania: in attesa di Top Gun Maverick, Sky apre il canale dedicato alla star!

La Tom Cruise Mania è tornata più forte che mai, tanto che perfino Sky Cinema ha deciso di dedicare alla star di Top Gun Maverick un intero canale dalla programmazione ricchissima.

In occasione dell’uscita nelle sale italiane di Top Gun Maverick, prevista per mercoledì 25 maggio con anteprime nazionali il 21 e il 22, film nel quale Tom Cruise tornerà a vestire i panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell, il personaggio che lo consacrò definitivamente come una tra le più grandi star di tutti i tempi di Hollywood, su Sky Cinema Collection (canale 303) da venerdì 20 a martedì 31 maggio propone una programmazione speciale interamente dedicata al divo americano.

Ribattezzata appunto Tom Cruise: Mania, la raccolta - disponibile anche in streaming su NOW e on demand su Sky - includerà oltre 20 titoli assolutamente da non perdere: tra questi il primo indimenticabile Top Gun, film premiato con l’Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone; i primi 5 capitoli della saga action Mission Impossible diretti da registi come Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird e Christopher McQuarrie; Jack Reacher - La Prova Decisiva e il sequel Jack Reacher - Punto di non ritorno, che vedono Cruise interpretare il personaggio nato dalla penna di Lee Child; ancora gli sci-fi Minority Report di Steven Spielberg e Edge Of Tomorrow - Senza Domani; le tre pellicole che gli hanno fatto ottenere il Golden Globe e la nomination all’Oscar Nato il Quattro Luglio, Jerry Maguire e Magnolia; i film che lo hanno visto recitare al fianco della ex moglie Nicole Kidman Giorni di tuono, Cuori ribelli e Eyes wide shut di Stanley Kubrick; e infine intramontabili cult come Intervista col Vampiro, Codice d’onore, Il Socio, Vanilla Sky e L’ultimo samurai.

Quale titolo non vi perderete per niente al mondo? Ditecelo nei commenti!