Tom Cruise Mania: su Sky arrivano Top Gun: Maverick e tanti cult del passato!

Arriva su Sky Cinema Top Gun: Maverick, film campione d’incassi nominato agli Oscar 2023 prodotto e interpretato da Tom Cruise, che torna a vestire i panni dell’aviatore Pete “Maverick” Mitchell.

Il film sarà in onda lunedì 6 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Candidato a ben sei premi Oscar, tra cui quello per il Miglior Film, alla 95esima edizione degli Academy Awards, il film è diretto da Joseph Kosinski, e vede nel cast, oltre a Tom Cruise, anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez e Greg Tarzan Davis, con la partecipazione speciale di Ed Harris e Val Kilmer.

E da lunedì 6 a domenica 12 febbraio Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA COLLECTION – TOM CRUISE MANIA, con una programmazione di 18 film che vedono protagonista il grande attore. Tra i titoli previsti, immancabile il primo inossidabile capitolo TOP GUN, vincitore dell’Oscar e del Golden Globe per la migliore canzone, mentre tra gli altri che hanno consacrato la carriera di Cruise ci sono il biopic da 2 Oscar di Oliver Stone NATO IL QUATTRO LUGLIO, per cui Cruise ottenne la sua prima candidatura agli Oscar; l’action ad alta velocità GIORNI DI TUONO con Nicole Kidman e Robert Duvall; il dramma giudiziario CODICE D’ONORE con Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon; il thriller di Sydney Pollack, tratto dal bestseller di John Grisham, IL SOCIO con Gene Hackman; e la commedia sul mondo del football JERRY MAGUIRE con Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr., premiato con l’Oscar.

E ancora il film di fantascienza diretto da Steven Spielberg MINORITY REPORT, il kolossal L’ULTIMO SAMURAI; il thriller firmato da Michael Mann COLLATERAL, e gli action nati dalla penna di Lee Child JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO.

L'appuntamento con Top Gun: Maverick, lo ricordiamo, è fissato a domani lunedì 6 febbraio.