Tom Cruise mangiò torta al cioccolato 3 giorni di fila per un film: 'Vomitavo di continuo'

Nel corso di una recente intervista promozionale al Graham Norton Show, la superstar Tom Cruise ha raccontato quello che è probabilmente lo stunt meno celebre (ma più disgustoso) della sua intera e celebrata carriera.

La star di Mission: Impossibile e Top Gun ha infatti raccontato che negli anni '80, sul set di The Outsiders di Francis Ford Coppola, durante le riprese fu costretto a mangiare una torta al cioccolato per tre giorni di fila.

"Il mio personaggio doveva farlo nella scena che stavamo preparando, dovevo mangiare quella torta al cioccolato. Il problema fu che quella scena alla fine l'abbiamo girata per tre giorni di fila, abbiamo fatto una cosa come 100 ciak e io ogni volta dovevo mangiare torta al cioccolato" racconta Cruise nel video che trovate nel link della fonte. "E al primo paio di ciak, mi dissi: 'Mmm, quanto è buona questa torta!'. Ma molto presto capii l'antifona. Francis è andato avanti per tre giorni, non la smetteva più di dire: 'Okay, riproviamola ancora'. Ero praticamente sotto shock da zucchero, non facevo che vomitare".

Una roba che sembra uscita da una delle puntate più spinte de I Griffin, e che va catalogata a pieno titolo nella lista dei più spericolati stunt della carriera di Tom Cruise. Non che la cosa lo spaventi particolarmente: qualche giorno fa l'attore ha spiegato che la troupe gli ha chiesto gentilmente di smetterla di ridere durante la realizzazione delle scene più pericolose dei suoi film.

Ricordiamo che, dopo le recenti modifiche al calendario Paramount, Top Gun: Maverick uscirà il 19 novembre di quest'anno mentre Mission Impossible 7 arriverà 27 maggio 2022.